Ernstig ongeluk met dode en zwaargewonde in Dedemsvaart: 'Gaat om kindje en vrouw'

Bij een ernstig ongeluk op de N377 in Dedemsvaart is woensdagmiddag een persoon overleden en een ander persoon zwaargewond geraakt. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval, meldt politie Overijssel op X.

Het ongeluk vond plaats om 13.20 uur op de Coevorderweg in Dedemsvaart. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Volgens een videocorrespondent ter plaatse zou het dodelijk slachtoffer een kind zijn, en het zwaargewonde slachtoffer een vrouw. Dat is echter niet bevestigd door de politie. De politie kan op dit moment nog geen informatie verschaffen over de slachtoffers.

De videocorrespondent laat ook weten dat de auto tegen een boom zou zijn gereden. Of dat met de gladheid had te maken, is onduidelijk.