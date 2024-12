Meisje (14) omgekomen bij ernstig ongeval met vrachtwagen, chauffeuse aangehouden

De jonge fietsster die donderdagochtend omkwam bij een ongeluk in het Brabantse Sint Anthonis is een 14-jarig meisje. Het ernstig verkeersongeval met een vrachtwagen vond plaats op de Stevensbeekseweg om 08.00 uur. De vrachtwagenchauffeuse is aangehouden.

"Vooralsnog is het beeld dat de fietsster door de vrachtwagen is aangereden, toen die vanaf het Rondveld afsloeg", aldus de politie. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De vrachtwagenchauffeuse, een vrouw (41) uit Nijmegen, reed weg van de plaats van het ongeval. Waarom is onbekend. Later meldde zij zich na contact met de politie op de plek van de aanrijding.

Wil jij ook Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Zo doe je dat:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

De vrouw is aangehouden. Ze wordt verhoord en vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Ook is een bloedmonster afgenomen dat naar het NFI is gestuurd.