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Medewerker Concert at SEA naar ziekenhuis na blikseminslag

Medewerker Concert at SEA naar ziekenhuis na blikseminslag

Ongeluk

Vandaag, 21:55

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Een medewerker van Concert at Sea die last had van de gevolgen van een blikseminslag bij het terrein van het festival blijft een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Dat heeft de organisatie laten weten. Volgens de organisatie maakt deze medewerker het goed.

Er waren tien medewerkers die last hadden van de gevolgen van de blikseminslag. De medewerkers zijn onderzocht door medisch personeel, waarna negen van hen weer aan het werk konden. Het is niet duidelijk waar ze precies last van hadden.

Aan het begin van de middag zorgde de blikseminslag bij het terrein van het festival voor technische problemen. Daardoor kon de formatie Bankzitters niet op het geplande moment beginnen. De problemen werden na een korte onderbreking opgelost.

Het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt weleens dat mensen slachtoffer worden van blikseminslag. In de video hieronder zie je dat een voetballer getroffen wordt:

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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