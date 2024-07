Mannen redden hoogzwangere vrouw en kleuter uit water Deventer

Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt bij een bizarre situatie in Deventer. Haar zoontje kwam met zijn fiets in het water terecht, waarna de hoogzwangere moeder hem wilde redden. Maar bij de reddingspoging kwam ze vast te zitten in een kapot stuk damwand.

Het moeten angstaanjagende momenten zijn geweest voor de moeder. Haar kind reed op zijn fietsje een heuvel af en kon niet meer stoppen. De jongen reed hierdoor recht het water in. De vrouw rende in paniek achter hem aan maar stapte in een afgebroken stuk houten damwand, waar ze zichzelf niet meer uit kon krijgen.

Gelukkig zagen de Poolse gastarbeider Tomek Baran en Rwandese vluchteling Nzobakenga Rodriguez het hele voorval gebeuren. Ze twijfelden geen moment en schoten het tweetal te hulp. Tomek haalde het kind uit het water, waarna Nzobakenga hem overnam en het jongetje warm hield met zijn vest. Een sterk staaltje teamwork.

'Voet gespietst'

Het was een stuk lastiger om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. De brandweer werd opgeroepen en er moesten zelfs duikers aan te pas komen. Volgens een correspondent was de voet van de moeder gespietst, waardoor het stuk hout losgezaagd moest worden om haar uit het water te kunnen krijgen.

De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar zoontje kon opgehaald worden door familie.