Politiehond Duco verricht heldendaad bij verkeersruzie: 'Wauw, wat een baas!'

Een politiehond heeft in Kampen een automobilist uit een benarde positie verlost. Bij een verkeersruzie in de nacht van zondag op maandag werden de autosleutels namelijk weggegooid. En probeer die in het donker maar weer eens te vinden.

Het zal je maar gebeuren: bij een conflict haalt iemand je sleutels uit het contact en gooit ze vervolgens ver weg, in het hoge gras. En dan is het ook nog een pikkedonker. Zelfs voor de politie in Kampen was het onbegonnen werk. Daarom schakelden ze de hulp van politiehond Duco in.

Op beelden die een wijkagent op Instagram heeft geplaatst, is te zien hoe de slimme viervoeter zich door het gebied heen manoeuvreert en vervolgens bij een specifieke plek blijft rondsnuffelen. En ja hoor, daar liggen ze. "Wauw, wat een baas!", schrijft de agent op het sociale medium.