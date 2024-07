Man valt letterlijk tussen wal en schip en raakt bekneld in Deventer

In Deventer is in de nacht van dinsdag op woensdag een oudere man van een riviercruiseschip gevallen. Hij raakte bekneld en hulpdiensten moesten hem uit zijn benarde positie bevrijden.

Het schip lag aangemeerd aan het Pothoofd. De kapitein van het schip, Albert Klein, laat aan Hart van Nederland weten dat het ging om een passagier die over het hek is gekomen en is gevallen. Volgens Klein was de man 81 jaar oud.

In het water

Hulpdiensten rukten vervolgens rond 04.45 uur groots uit naar het Pothoofd. Onder meer duikers en een hoogwerker van de brandweer kwamen ter plaatse, net als twee ambulances en meerdere politie-eenheden.

De man lag zo'n half uur in het water, aldus Klein. Uiteindelijk heeft de brandweer besloten om op een lager gelegen dek een ruit in te slaan, zodat de hulpdiensten de man beter konden bereiken. Volgens Klein was het water erg koud, dus de man zou ook onderkoeld zijn geraakt.

Het slachtoffer is uiteindelijk bevrijd en ligt op dit moment in het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder ging het om een noodlottig ongeval.

Het gaat om het schip Rhein Prinzessin met thuishaven Basel (Duitsland). Op het schip zitten Duitse toeristen. Ook de man was Duits, aldus Klein. Het schip vaart woensdag – met een noodraam – weer verder richting Keulen.