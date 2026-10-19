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Man (63) omgekomen bij auto te water in Dordrecht

Ongeluk

Vandaag, 10:28

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Een 63-jarige man is overleden nadat de auto waarin hij zat in het water was beland in Dordrecht, meldt de politie. De twee andere inzittenden, een 62-jarige vrouw en een minderjarige, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De auto belandde in het water bij de Kop van 't Land, bij de veerpont naar Werkendam. De drie inzittenden zijn gereanimeerd, maar dat mocht voor de man niet baten. Hoe het met de anderen gaat, is onbekend.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het al eerder mis is gegaan op de plek van het ongeluk.

Door ANP

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