Mogelijke meerdere slachtoffers nadat auto in het water belandt Dordrecht

Bij de kade van een veerboot ten zuiden van Dordrecht is een auto in het water terecht gekomen. Volgens een correspondent ter plaatse zaten er meerdere inzittenden in de auto, waaronder mogelijk een kind. De politie bevestigt het ongeval, maar kan nog niks kwijt over de slachtoffers.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De drie inzittenden zijn mogelijk gereanimeerd. Hoe het nu met hen gaat is niet bekend. Hoe de auto in eerste instantie in het water terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Meer informatie volgt.