Man (86) overleden door aanrijding met strooiwagen

Een 86-jarige man uit Tilburg is overleden door een aanrijding met een strooiwagen in Breda, meldt de politie vrijdag. De botsing tussen de auto en de strooiwagen gebeurde donderdagavond op de Zwijnsbergenstraat in de Brabantse stad. Beide inzittenden van de auto werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

ANP