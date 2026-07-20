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Man (58) overleden na verkeersruzie in Harderwijk, man (24) opgepakt

Ongeluk

Vandaag, 18:16

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De man die zondag is gereanimeerd na een vechtpartij in Harderwijk is maandag in het ziekenhuis overleden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk, meldt de politie.

De politie kreeg zondag in de middag een melding van een vechtpartij tussen drie mensen op de Oranjelaan, vanwege vermoedelijk een verkeersruzie. Toen de hulpdiensten arriveerden, troffen ze een 58-jarige man op de grond aan. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie meldde zondag dat de man onwel was geworden en een hartstilstand kreeg.

Onderzoek

De politie onderzoekt of de vechtpartij "een verband heeft met het uiteindelijke overlijden van het slachtoffer". Een 24-jarige man uit Harderwijk is aangehouden en zit nog vast voor verhoor.

Het 58-jarige slachtoffer zat met een 27-jarige man uit Harderwijk in een voertuig. De opgepakte man van 24 was de bestuurder van een ander voertuig.

Door ANP

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