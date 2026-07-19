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'Verkeersruzie eindigt in reanimatie in Harderwijk'

Verkeer

Vandaag, 16:04

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Een vermoedelijke verkeerruzie op de Oranjelaan in Harderwijk resulteerde zondagmiddag in een reanimatie. Rond 14.45 uur kreeg de politie de melding dat er een vechtpartij was, waarna hulpdiensten erop af gingen.

'Volgens de eerste informatie ontstond een verkeersruzie, waarna een van de betrokkenen onwel werd en een hartstilstand kreeg', aldus een correspondent, die ter plaatse was. Hulpverleners zouden het slachtoffer gereanimeerd hebben en deze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft één persoon aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Harderwijk, laat de politie weten. De aanleiding voor de 'vechtpartij' - een verkeersconflict is nog niet zeker - wordt nog onderzocht, aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland
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