Tyrone H. krijgt 9 jaar cel voor opzettelijk doodrijden Nabil (18) in Maassluis

Tyrone H. (24) is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het doodrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier. Volgens de rechtbank reed de Hagenaar meerdere keren met zijn auto over Nabil heen en liet hij hem daarna hulpeloos achter. H. probeerde ook een vriend van Nabil dood te rijden. Hij krijgt naast zijn celstraf een rijontzegging van 10 jaar. Ook moet de verdachte aan een nabestaande een schadevergoeding van 20.000 euro betalen.

Het gebeurde in de nacht van 1 op 2 maart 2025 in Maassluis. Nabil was die nacht de bob voor een groep vrienden. Een van de inzittenden kreeg telefonisch ruzie met een jongen uit Den Haag. H. voelde zich aangesproken door een belediging die tijdens dat gesprek werd geuit, waarna een groep Hagenaren besloot de confrontatie op te zoeken.

Via Snapchat opgespoord

Volgens de rechtbank spoorde H. de andere groep midden in de nacht op via de Snapchat-locatie van een van hen. De groep werd in Maassluis klemgereden en er ontstond een vechtpartij. Daarna stapte H. in zijn auto, reed eerst met snelheid achteruit en reed vervolgens vooruit in op Nabil en zijn vriend.

Nabil werd meerdere keren overreden en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Zijn vriend wist te voorkomen dat hij ook werd geraakt. De rechtbank oordeelt dat H. met zijn rijgedrag bewust het risico op dodelijk letsel heeft aanvaard. Daarmee is volgens de rechter sprake van voorwaardelijk opzet.

De rechtbank rekent het H. zwaar aan dat hij zijn auto als wapen gebruikte en Nabil op brute wijze om het leven kwam. Ook neemt de rechter mee dat zijn dood volgens de rechtbank onherstelbaar leed bij de nabestaanden en gevoelens van onveiligheid in de samenleving heeft veroorzaakt.

Straf valt lager uit dan eis OM

Het Openbaar Ministerie had eerder een celstraf van 10 jaar geëist. Volgens het OM reed de verdachte Nabil aan, reed hij daarna meerdere keren over hem heen en ging hij er vervolgens vandoor. Het OM wilde ook dat de verdachte 10 jaar lang geen auto mocht besturen.

Tijdens de behandeling van de zaak maakten onder anderen de broer en zus van Nabil gebruik van hun spreekrecht. Zijn broer vertelde in de rechtbank hoe ernstig Nabil gewond was geraakt. "Een leven na deze aanval zou een voortdurend onmenselijk lijden hebben betekend."

H. ontkent opzet

H. ontkende tijdens de inhoudelijke behandeling dat hij Nabil expres had aangereden. "Ik praat niet goed wat daar is gebeurd. Ik vind het verschrikkelijk wat ik de nabestaanden heb aangedaan. Maar ik wil dat ze één ding weten: ik heb nooit de intentie gehad om Nabil van het leven te beroven."

De rechtbank komt uiteindelijk tot een lagere straf dan de tien jaar die het OM had geëist. H. moet 9 jaar de cel in en krijgt daarnaast een rijontzegging van 10 jaar.