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OM eist tien jaar cel voor opzettelijk doodrijden van Nabil (18) in Maassluis

Rechtszaak

Vandaag, 11:22

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Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar cel geëist tegen de man die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier. Volgens het OM reed de verdachte de jongeman begin maart 2025 in Maassluis aan, reed daarna meerdere keren over hem heen en ging er vervolgens vandoor. Ook eist het OM dat de verdachte tien jaar geen auto meer mag besturen.

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Tijdens de rechtszaak in Rotterdam maakten onder anderen de broer en zus van Nabil gebruik van hun spreekrecht. De broer blikte terug op het moment waarop hij zijn overleden broertje zag. "Het viel mij gelijk op dat hij vanaf zijn nek tot aan zijn hielen onder de hechtingen zat. Met alle respect naar mijn broertje, maar hij zag eruit als een plattegrond van een treinstation." Ook vertelde hij: "Ik heb meteen mijn vader gevraagd of hij achteruit wilde stappen, zodat hij niet hoefde te zien hoe zijn geweldige zoon daar lag."

'Onmenselijk lijden'

Nabil raakte na de aanrijding zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens zijn broer liep hij meerdere breuken, kneuzingen en ernstige inwendige verwondingen op. "Een leven na deze aanval zou een voortdurend onmenselijk lijden hebben betekend."

Volgens de politie raakte Nabil ongewild betrokken bij een conflict van iemand anders. In de auto zaten vier mannen van 18, 19, 20 en 23 jaar uit Den Haag.

De broer van Nabil ziet de auto waarin de mannen reden als een moordwapen en had naar eigen zeggen meer vrede gehad met een pistool. "Dat is ook afschuwelijk, maar dan kon ik slapen met de gedachte dat Nabil niet zo gruwelijk had hoeven lijden. Hij heeft bij bewustzijn mee moeten maken hoe het geluid van de motor klonk toen deze over hem heenreed."

'Schandalig. Laf. Walgelijk.'

De broer nam het de verdachten kwalijk dat niet iedereen bij de zitting aanwezig was. Ook haalde hij uit naar hun verklaring dat zij dachten over een hobbel te zijn gereden. "Schandalig. Laf. Walgelijk." De verdachte staat terecht voor onder meer doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Door Jamie van Velzen

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