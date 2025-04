Luguber beeld: bloedbad op kruispunt bij A12 in Zevenaar

Een luguber tafereel dinsdagmiddag op de Doesburgseweg in Zevenaar: daar verloor een vrachtwagen afkomstig van een slachthuis honderden liters bloed, pal bij het kruispunt met de A12.

De vrachtwagen vervoerde in totaal 29.000 liter varkensbloed vanuit het slachthuis. Toen de chauffeur moest stoppen voor een verkeerslicht, merkte hij dat er iets mis was met een van de afsluitluiken. Tijdens het remmen stroomde een grote hoeveelheid bloed uit de vrachtwagen over het asfalt.

De politie onderzoekt of het incident te wijten is aan een technisch mankement of aan een fout van de chauffeur. Op basis van de uitkomsten zal bepaald worden of verdere stappen nodig zijn.

Weg voorlopig dicht

De brandweer is bezig met het reinigen van het wegdek. De Doesburgseweg blijft voorlopig afgesloten vanwege de schoonmaakwerkzaamheden.