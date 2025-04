Smerige verrassing op A28 bij Zwolle: weg bezaaid met slachtafval

Een bijzondere situatie woensdagmiddag op de A28 bij Zwolle: over de volle breedte van de snelweg ligt slachtafval verspreid. Het afval is afkomstig van een rijdende vrachtwagen, die geen moment is gestopt. Sinds de ontdekking is de weg in noordelijke richting volledig dicht vanaf afrit Zwolle Centrum.

Vorige week hadden hulpdiensten ook al hun handen vol aan een ander vies klusje. In het Groningse Schildwolde kantelde toen een gierwagen. Door het ongeluk stroomden er liters mest de berm in. Hoe dat eruitzag, zie je in de bovenstaande video.

Volgens een weginspecteur gaat het om resten van kippen. Wie het slachtafval precies verloren heeft, is vooralsnog onbekend. Op X schrijft Rijkswaterstaat over de klus: "Dat wordt geen prettig klusje." De dienst deelde ook een foto waarop duidelijk te zien is hoe de smerigheid zich over alle drie de rijstroken heeft verspreid.

Verkeer richting Groningen moet vanaf knooppunt Hattemerbroek omrijden via de N50, A6 en A7. De omleiding zorgt voor grote verkeersproblemen in de regio Zwolle. Lokale wegen raken compleet overbelast, met vertragingen van meer dan een halfuur. Op de A28 zelf is inmiddels een file ontstaan die oploopt tot bijna een uur.

Opruimen is lastige klus

Het opruimen blijkt een lastige klus. Volgens Rijkswaterstaat is het slachtafval moeilijk van het wegdek te krijgen. Daarom is een zogenoemde 'Lavastorm' ingezet, een apparaat dat normaal wordt gebruikt om ijsplaten in de winter van het asfalt te blazen.

Hoe lang de reiniging gaat duren, is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de A28 weer opengaat voor verkeer.