Motorrijder (68) overleden na ongeluk op A74 bij Tegelen

Een 68-jarige motorrijder uit Santpoort-Noord is zondag overleden na een ernstig ongeluk op de A74 bij Tegelen. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 10.45 uur. Twee motorrijders botsten op de snelweg op elkaar. Beide slachtoffers raakten gewond. De man uit Santpoort-Noord overleed later op de dag aan zijn verwondingen.

Weg urenlang afgesloten

Omdat ook een traumahelikopter ter plaatse kwam, werd de A74 tussen knooppunt Tiglia en de Duitse grens in beide richtingen afgesloten. De weg bleef enkele uren dicht voor hulpverlening en politieonderzoek.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.