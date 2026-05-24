Motorrijders botsen op A74, traumahelikopter opgeroepen

De A74 tussen Venlo en de Duitse grens is zondagochtend even na 11.00 uur in beide richtingen afgesloten na een ongeluk waarbij twee motorrijders zijn betrokken. Dat meldt de politie. Beide motorrijders raakten gewond.

Volgens de politie zijn de motorrijders tegen elkaar aangereden. Omdat ook een traumahelikopter ter plaatse is gekomen, is de weg in beide richtingen afgesloten. De politie laat weten dat de Nederlandse hulpdiensten worden ondersteund door Duitse collega's.

Rijkswaterstaat laat weten dat de snelweg richting Venlo weer open is, maar richting de Duitse grens nog tot 13:15 uur gesloten is.