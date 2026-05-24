Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijders botsen op A74, traumahelikopter opgeroepen

Ongeluk

Vandaag, 12:40

Link gekopieerd

De A74 tussen Venlo en de Duitse grens is zondagochtend even na 11.00 uur in beide richtingen afgesloten na een ongeluk waarbij twee motorrijders zijn betrokken. Dat meldt de politie. Beide motorrijders raakten gewond.

Volgens de politie zijn de motorrijders tegen elkaar aangereden. Omdat ook een traumahelikopter ter plaatse is gekomen, is de weg in beide richtingen afgesloten. De politie laat weten dat de Nederlandse hulpdiensten worden ondersteund door Duitse collega's.

Rijkswaterstaat laat weten dat de snelweg richting Venlo weer open is, maar richting de Duitse grens nog tot 13:15 uur gesloten is.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

A74 bij Venlo dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagens
A74 bij Venlo dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.