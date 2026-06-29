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Man en hondje gered uit kanaal in Nederweert

Ongeluk

Vandaag, 13:42

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Een man en zijn hondje zijn maandagmiddag uit een kanaal in Nederweert gered door hulpdiensten. Het hondje zag een zwaan en sprong in het water, maar kwam er vervolgens niet meer uit. Het baasje sprong daarop ook in het water. Dat meldt Nederweert24.

Een oplettende voorbijganger zag de twee in het water liggen en belde de hulpdiensten. De politie- en ambulancemedewerkers wisten het baasje en de hond veilig weer op de kant te krijgen.

Bij het incident raakte niemand gewond.

Ben jij benieuwd hoe je verdrinking kan voorkomen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

De foto bovenaan het artikel toont niet het hondje dat in het kanaal sprong.

Door Redactie Hart van Nederland

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