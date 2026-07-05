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John Nouwen van 'Boer zoekt vrouw' onder dodelijke slachtoffers ongeluk Heibloem

Ongeluk

Vandaag, 20:30

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Een van de slachtoffers van het ernstige verkeersongeluk in Heibloem is de 38-jarige John Nouwen uit Heythuysen. Nouwen was naast CDA-raadslid in de gemeente Leudal bekend van het televisieprogramma Boer zoekt vrouw.

Boer zoekt vrouw-presentatrice Yvonne Jaspers zegt op Instagram dat het niet te bevatten is:

Bij het ernstige ongeluk in Heibloem kwamen zondagmiddag vier mannen om het leven, ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud. De auto - waar ze met z'n zessen in zaten - reed tegen een boom. Een man (39) uit Roggel en een man (20) uit Heythuysen raakten gewond.

John Nouwen laat twee dochters na.

In juni 2025 sloeg het noodlot ook al toe voor John Nouwen. Toen zag hij zijn kippenhouderij in Heibloem in vlammen opgaan:

Veel steun voor John van Boer zoekt vrouw na verwoestende brand in pluimveeschuur
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Veel steun voor John van Boer zoekt vrouw na verwoestende brand in pluimveeschuur

Bron foto bovenaan: Instagram Yvon Jaspers

Door Redactie Hart van Nederland

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