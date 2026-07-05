4 doden bij ernstig auto-ongeluk in Heibloem, ook 2 gewonden

Bij een ernstig ongeluk in Heibloem zijn zondagmiddag vier personen om het leven gekomen. De auto waar ze in zaten reed tegen een boom. Twee andere slachtoffers, inzittenden van dezelfde auto, zijn gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het eenzijdige ongeval gebeurde zondag rond 14:30 uur op een weg genaamd Aan de Heibloem. 'Door een nog onbekende oorzaak is een personenauto hier van de weg geraakt', meldt de politie. 'Vier inzittenden zijn ter plekke overleden. Twee andere inzittenden zijn gewond geraakt.'

Slachtofferhulp

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie schrijft dat specialisten van het speciale team Forensische Opsporing Verkeer onderzoek doen. 'Vanwege de aanrijding en het onderzoek is een deel van de weg afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.'

Ook schrijft de politie: 'Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis.'