Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tweede persoon overleden bij ongeval op A73 in Limburg

Ongeluk

Vandaag, 14:09

Link gekopieerd

Bij het ongeval met meerdere vrachtwagens op de A73 bij het Limburgse Belfeld dinsdagochtend is een tweede persoon overleden. Dat meldt de politie op X. Het zou gaan om een 29-jarige Venlonaar.

Vier vrachtwagens kwamen dinsdag met elkaar in botsing op de A73 bij Belfeld. Een van de slachtoffers overleed ter plaatse. Het andere slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is.

Lees ook

Dode en gewonde door ongeval met vier vrachtwagens op A73 in Limburg
Dode en gewonde door ongeval met vier vrachtwagens op A73 in Limburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.