Tweede persoon overleden bij ongeval op A73 in Limburg

Bij het ongeval met meerdere vrachtwagens op de A73 bij het Limburgse Belfeld dinsdagochtend is een tweede persoon overleden. Dat meldt de politie op X. Het zou gaan om een 29-jarige Venlonaar.

Vier vrachtwagens kwamen dinsdag met elkaar in botsing op de A73 bij Belfeld. Een van de slachtoffers overleed ter plaatse. Het andere slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is.