Ernstig ongeval met twee vrachtwagens: twee gewonden, A73 afgesloten

Rijksweg A73 in Limburg is in de richting van Nijmegen dicht tussen Belfeld en knooppunt Tiglia na een ernstig ongeval tussen twee vrachtwagens, meldt Rijkswaterstaat. Voor verkeer in noordelijke richting naar Venlo en Nijmegen is een omleiding ingesteld. Aan die kant blijft de weg naar verwachting tot 20.00 uur vrijdagavond dicht.

Weggebruikers richting Maasbracht kunnen via de vluchtstrook rijden. Die kant van de weg gaat geleidelijk weer open. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen van een half uur of langer.

Twee gewonden

Beide bestuurders raakten gewond en zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. Volgens de politie kreeg een van de twee vrachtwagens een klapband. De chauffeur probeerde het voertuig onder controle te krijgen, maar raakte daarbij de andere vrachtwagen.

Beide vrachtwagens hebben veel schade en moeten geborgen worden. Ook ligt er een lantaarnpaal op de weg. Een van de betrokken voertuigen was geladen met piepschuim, de andere vrachtwagen was leeg.

