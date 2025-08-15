Terug

Spekglad op de A28: snelweg bezaaid met slachtafval

Vandaag, 16:50

Rijd je straks over de A28 richting Zwolle? Dan ben je nog even onderweg. Door slachtafval op de weg bij knooppunt Hattemerbroek, loopt de reistijd op. Het opruimen duurt langer dan gedacht en de weg is pas naar verwacht einde middag weer schoon.

Het afval lijkt uit een vrachtwagen te zijn gevallen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Doordat het afval opgeruimd moet worden, zijn er twee rijstroken gesloten. De vertraging is opgelopen naar een uur, verkeer wordt door Rijkswaterstaat weggeleid via de vluchtstrook.

