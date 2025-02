Lijnbus knalt tegen boom in Buitenpost: chauffeur naar ziekenhuis

Een lijnbus is dinsdagochtend op de Jeltingalaan in Buitenpost tegen een boom gereden. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Drie passagiers liepen lichte verwondingen op, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten rukten rond 11.40 uur massaal uit. Onder meer politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter werden gealarmeerd. De brandweer heeft de chauffeur uit de bus bevrijd, waarna hij werd gecontroleerd door ambulancepersoneel en met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Passagiers lichtgewond

In de bus zaten ongeveer vijf passagiers. Drie van hen raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De overige passagiers zijn opgevangen door de hulpdiensten. De bus raakte zwaar beschadigd door de botsing. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.