Complete lijnbus knalt door muurtje heen en rijdt tuin in Goes in

In Goes is woensdagavond een hele lijnbus met zeven passagiers in een voortuin van Goes gereden. De bus knalde door de tuinmuur en raakte ook nog eens een auto.

Het ongeval gebeurde aan de Middelburgsestraat. De passagiers en de chauffeur raakten, op wat schaafwonden na, niet gewond. Wel is de chauffeur voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Passagiers vertellen tegen PZC dat de deur met een hamertje is ingeslagen, waarna de passagiers en de chauffeur zelfstandig de bus konden verlaten. Ze waren door het ongeval flink geschrokken, net als de bewoners. Ze zaten volgens de krant tv te kijken toen de man opmerkte: "Er komt een bus onze voortuin in!"

Ravage

De ravage in de voortuin was na het ongeval groot. Een deel van de tuinmuur ligt in puin en ook is flinke schade aan de bus. De auto waar de bus tegenaan reed, die volgens PZC van de bewoners was, raakte beschadigd aan de voorkant.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht.