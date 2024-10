Lichaam zwemmer gevonden in zee bij Vlissingen, was sinds juli vermist

In de zee bij Vlissingen is het lichaam gevonden van een zwemmer die in juli vermist raakte, meldt de politie. Het gaat om een man die op 18 juli tijdens het zwemmen in de problemen kwam.

Meer wil de politie niet vertellen over het voorval. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) meldde in juli dat er bij Vlissingen twee mensen waren gaan zwemmen. Door onbekende oorzaak kwamen ze in de problemen, waarna één van de twee alsnog het land wist te bereiken. Naar de ander is toen met meerdere boten en een helikopter gezocht, maar er werd niemand gevonden.

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Grote zoekactie

Direct werd er op 18 juli een grote zoekactie opgestart. Strandwachten kwamen meteen in actie met waterscooters en de Kustwacht alarmeerde twee KNRM-reddingboten. Vanaf vliegveld Midden-Zeeland kwam de Kustwachthelikopter ter plaatse. Politieagenten zochten vanaf het strand.

Die avond werd de zoekactie toen beëindigd. De zwemmer was toen nog altijd niet terecht. Het is niet bekend of op een later moment nog verder gezocht is naar de vermiste persoon.

ANP-Hart van Nederland