Lichaam vermiste man ongeluk A2 na bijna twee maanden gevonden

Het lichaam van een 36-jarige man uit Posterholt, die sinds een ongeval op de A2 bij Roosteren wekenlang spoorloos was, is gevonden. Woensdagmiddag troffen hulpdiensten het stoffelijk overschot aan in het water bij de Verlengde Oude Maasweg in Stevensweert. Dit meldt de politie.

De man verdween op 20 oktober na een botsing tussen zijn auto en een vrachtwagen op de A2 bij Roosteren. Getuigen zagen hem na de aanrijding gewond en met moeite wegstrompelen, maar hulpdiensten konden hem destijds ondanks meerdere zoekacties niet vinden. Vermoedelijk is de man eind oktober in het water terechtgekomen. De politie stelt dat er geen sprake is van een misdrijf.

Na de crash werd intensief naar de bestuurder gezocht. Politie, brandweer, boa’s en zelfs het Veteranen Search Team kamden het gebied dagenlang uit, zoals je ziet in bovenstaande video. Honden, drones en boten werden ingezet, maar zonder resultaat.

Onduidelijkheid

Woensdag kwam alsnog het einde aan de wekenlange onzekerheid. De politie schrijft op Facebook: "Wat er precies tussen 20 oktober en 4 december is gebeurd, is onduidelijk. Mogelijk is de man na het ongeval in het water terechtgekomen en later aangetroffen in Stevensweert."