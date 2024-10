Slachtoffer ongeluk A2 verdwenen, hulpdiensten al dagen op zoek

Een man die afgelopen weekend betrokken was bij een ongeval op de A2 en daarbij mogelijk gewond raakte, is al dagenlang spoorloos. Hulpdiensten doen er alles aan om hem te vinden, maar tot nu toe is hij nog niet gevonden. Het gaat om een 36-jarige man uit Posterholt, het voorval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van het Limburgse Roosteren.

Onder andere de politie en het Veteranen Search Team zijn betrokken bij de zoektocht. Dat de man mogelijk gewond is, komt voort uit verklaringen van getuigen. Zij stellen iemand na het ongeval met veel ongemak weg te hebben zien lopen. De politie denkt dat hij hulp nodig heeft, maar waar hij naartoe is gegaan en in welke staat hij nu verkeerd is dus volstrekt onduidelijk.

Naast eerdergenoemde hulpdiensten helpen ook boa's en de brandweer, die zelfs een droneteam en een boot ter plaatste hebben laten komen, mee. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden.