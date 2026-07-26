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Lichaam van Nederlander die zoon probeerde te redden gevonden in het Comomeer

Ongeluk

Vandaag, 16:30

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In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een Nederlander die zaterdag in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichten uit Italiaanse media.

De vader had een bootje gehuurd met zijn drie kinderen. De oudste van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje met de twee andere kinderen van 6 en 8 jaar dreef vervolgens af.

De jongen werd gered door iemand op een supboard, maar de vader was spoorloos. Naar hem is gezocht met duikteams van de brandweer en de kustwacht. Zondag werd hij gevonden. Het zou gaan om een 45-jarige man uit Enschede.

In bovenstaande video zie je beelden van de zoektocht naar de man.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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