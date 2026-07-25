Nederlander vermist op Comomeer nadat hij 16-jarige zoon wil redden

In Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist die het Comomeer in dook. Italiaanse media melden dat de man niet meer boven kwam nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn 16-jarige zoon te helpen, die in problemen was gekomen.

Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat het gaat om een 45-jarige man. Hij zou een boot gehuurd hebben met zijn drie zoons. Zijn oudste zoon zou rond 12.30 uur in het water zijn gedoken in de buurt van de plaats Menaggio. Bij die plaats is meer erg diep, tot op sommige plekken wel 100 meter.

Zoon gered

Toen de jongen niet meer op eigen kracht de boot kon bereiken, wilde zijn vader hem redden en hij sprong hem achterna. De man kwam zelf niet meer boven. De boot met zijn andere zoons van 8 en 6 dreef af. Maar zij werden uiteindelijk geholpen door opvarenden van een andere boot.

De oudste zoon werd uiteindelijk ook door de opvarenden van die boot gered, maar van de vader is nog geen spoor. Bij de zoektocht naar de Nederlander zijn de brandweer, de kustwacht en de politie betrokken.