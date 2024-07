Lichaam gevonden in kanaal bij vrachtschip in Veghel, doodsoorzaak onbekend

Het lichaam van een persoon is woensdag gevonden in het water bij Veghel. De politie heeft de omgeving langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van het bedrijventerrein De Amert afgezet voor onderzoek. Het is onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen, maar de politie spreekt wel van een 'noodlottig ongeval'.

Vanaf het einde van de middag deden rechercheurs onderzoek op de aangemeerde boot, genaamd Andrea. Hiervoor werd de N279, die naast het kanaal ligt, tijdelijk afgesloten in de richting van Veghel. Rond 16.20 uur werd de provinciale weg weer opengesteld voor verkeer.

Politieonderzoek

Het lichaam van het slachtoffer werd uiteindelijk op het scheepsdek gehesen. De politie onderzocht zowel het dek als de cabine van het schip. Ook een rechercheur voegde zich bij het team om met de bemanning te praten. De toegang tot het schip werd met linten afgezet.

Aan het begin van de avond, rond 18.00 uur, werd het lichaam van de overledene afgevoerd en vertrok de politie weer.