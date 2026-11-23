De politie zoekt getuigen van de val van een 1-jarig kind in Amsterdam. Eind oktober viel de dreumes van drie hoog uit een raam aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. Het kind werd toen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakt nu ook bekend dat het kind de val heeft overleefd.

Op vrijdagochtend 30 oktober werden rond 09.30 uur hulpdiensten opgeroepen na de val. Politie en andere hulpdiensten verleenden toen eerste hulp, waarna het jonge kind naar het ziekenhuis werd gebracht.

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Buurtonderzoek en camerabeelden

De recherche is na de val gestart met onder meer een buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. De politie roept nu mensen die iets hebben gezien of camerabeelden van dashcams of deurbellen hebben, op om contact op te nemen.

Tips en beelden zijn welkom via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Getuigen die behoefte hebben aan een gesprek, kunnen terecht bij Slachtofferhulp.