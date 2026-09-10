Jong kind overleden na aanrijding tussen fiets met scooter in Leiden

Een minderjarige is overleden na een ernstig verkeersongeval woensdagmiddag op de Vrijheidslaan in Leiden. Dat meldt de politie donderdag. Het slachtoffer zat op een fiets die betrokken was bij een ongeval met een scooter.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Het kind zat achterop de fiets, liet de politie woensdag al weten.

Slachtoffer gereanimeerd

Het minderjarige slachtoffer werd na het ongeval ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind aan de gevolgen van het ongeluk overleden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is daarbij op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844.