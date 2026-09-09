Kindje in kritieke toestand naar ziekenhuis na ongeval Leiden

Een kindje is woensdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval in Leiden. Bij het ongeluk op de Vrijheidslaan kwamen een snorfiets en een fietser met elkaar in botsing. Het kind zat achterop de fiets. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeval, zag een correspondent ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Volgens de correspondent zat het kind in een kinderzitje achterop.

Het kind is voor zover bekend de enige gewonde bij het ongeval.

Politie doet onderzoek

Het team Opsporing Verkeer van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Er is nog niemand aangehouden.