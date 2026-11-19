Een 14-jarige jongen uit Venlo is donderdagavond overleden nadat hij werd geraakt door een busje op het onverlichte stuk van de Baarloseweg in Kessel, Limburg. Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur, meldt de politie.

Het slachtoffer liep samen met een andere jongen op de weg toen hij door een busje werd aangereden en op de voorruit belandde. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij niet veel later aan zijn verwondingen overleed. De andere jongen bleef ongedeerd.

De politie sloot d e weg af en onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarvoor wordt gesproken met mogelijke getuigen en andere weggebruikers.

Auto tegen pand

Begin dit jaar in februari gebeurde er ook al een ongeluk op diezelfde weg in Kessel. Toen botste een auto tegen een rioolgemaal en overleed een 17-jarige jongen. tweede inzittende, een jongen van 18 jaar, raakte daarbij zwaargewond.