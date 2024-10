Jongen (14) overlijdt door aanrijding met vrachtwagen in Maassluis

Een 14-jarige jongen is overleden door een verkeersongeluk in zijn woonplaats Maassluis, meldt de politie. Het slachtoffer fietste toen hij in aanrijding kwam met een vrachtwagen die een rotonde verliet. De fietser kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend rond 08.00 uur op de Dr. Jan Schoutenlaan in de Zuid-Hollandse plaats. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen, meldt de politie. Het gaat om een 23-jarige man uit Enschede. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

