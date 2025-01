Automobilist (65) overleden na auto te water in Kamperland

In Kamperland is een auto van de weg geraakt en in het water beland. Een man (65) uit Dordrecht werd uit het voertuig gehaald, maar overleed later ondanks behandeling in de ambulance. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Duikers zochten in het water naar meer slachtoffers na meldingen dat er mogelijk meerdere mensen in de auto zaten. Er werd echter niemand anders gevonden, meldt de veiligheidsregio.

Het onderzoek naar de oorzaak van het incident gaat verder.

ANP