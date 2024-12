Hoogbejaarde man (90) overlijdt na ongeluk op zebrapad in Breda

De 90-jarige man die woensdag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Breda is overleden. Dit bevestigt de politie via X. Het slachtoffer werd woensdagmiddag aangereden terwijl hij met zijn rollator op of bij een zebrapad liep op de Zwijnsbergenstraat.

Het tragische ongeluk gebeurde rond 17.55 uur. Een traumahelikopter werd ingezet om hulp te bieden, waarna de man zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Ondanks de inspanningen van het medische team overleed het slachtoffer later aan zijn verwondingen.

De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Op beelden is te zien dat de aanrijding plaatsvond op of bij een zebrapad. De politie heeft hierover nog geen verdere details bekendgemaakt.