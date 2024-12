Man met rollator aangereden bij zebrapad in Breda, zwaargewond naar ziekenhuis

Een oudere man is woensdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Breda. Hij liep met zijn rollator toen hij werd aangereden door een auto. Op beelden is te zien dat het ongeluk op of bij een zebrapad gebeurde.

Rond 17.55 uur gebeurde het ongeluk op Zwijnsbergenstraat. Een traumaheli werd opgeroepen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar toedracht.