Ouder echtpaar gewond na bijtincident met loslopende honden in Zevenbergen

Op de Molenweg in Zevenbergen hebben twee loslopende honden maandagochtend twee personen aangevallen. Het incident gebeurde iets voor 11.00 uur. Omstanders probeerden met hun auto’s de dieren op afstand te houden en verdere aanvallen te voorkomen. De politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse.

Bij het incident raakte een ouder echtpaar gewond. Beide slachtoffers waren bebloed en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Later meldde een derde persoon zich als slachtoffer. Deze persoon zou al een uur eerder door dezelfde honden zijn aangevallen. Over de verwondingen van dit slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Na het incident werd een dierenarts ingeschakeld. De twee honden werden ter plekke ingeslapen vanwege hun agressieve gedrag.

De politie onderzoekt de toedracht van het bijtincident. Meer informatie over de honden en hun eigenaar is nog niet bekendgemaakt.