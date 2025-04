Hijskraan valt om in Avenhorn: schade aan vijf tuinen

Op de Molenhof in het Noord-Hollandse Avenhorn is dinsdagochtend rond 07.30 uur een hijskraan omgevallen tijdens werkzaamheden in een achtertuin. De kraan was bezig met het afleveren van grote kozijnen en moest daarvoor over meerdere tuinen reiken.

Het ging mis toen de kraan zijn evenwicht verloor en omviel. Op het moment van het ongeval was de kraan leeg. De machinist bleef ongedeerd.

Meerdere tuinen beschadigd

Door het incident raakten meerdere tuinen beschadigd. In de eerste tuin ontstond geen schade. In de tweede tuin ging een lantaarnpaal kapot. De derde tuin, waar de kozijnen moesten worden afgeleverd, liep schade op aan het glas en de kozijnen. De uitbouw van de vierde tuin werd geraakt en kwam tegen de schutting van de vijfde tuin terecht.

Het betrokken bedrijf zette direct een tweede kraan in om de situatie veilig te stellen. Met behulp van een telescoopkraan en de extra hijskraan werd de omgevallen kraan weer op vier wielen gezet.