Vrouw (29) overleden na ongeluk met meerdere auto's op N46 bij Zuidwolde

Een 29-jarige vrouw uit de gemeente Eemsdelta is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden na een ernstig ongeluk dinsdag op de N46 bij Zuidwolde. Vijf voertuigen raakten daarbij betrokken. De bestuurder van een van die voertuigen, een 29-jarige Roemeense man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden.

De vrouw was de bestuurster en enige inzittende van één van de betrokken auto’s. Hulpverlening mocht voor haar niet meer baten, meldt de politie.

Andere inzittenden gewond

In het voertuig van de aangehouden bestuurder zaten nog drie andere inzittenden. Het gaat om mannen van 39, 24 en 24 jaar, eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Zij raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De aangehouden bestuurder raakte zelf ook zwaargewond bij het ongeval.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.