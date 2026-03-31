Vijf gewonden bij botsing op N46 bij Zuidwolde

Op de N46 bij Zuidwolde zijn dinsdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten vijf mensen gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.

Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur op de Eemshavenweg. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en hebben de hulpverlening opgestart. De vijf gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Mogelijk hebben ook andere voertuigen schade opgelopen bij het ongeval. De politie laat weten onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.