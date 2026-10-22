Politie: overleden meisje Groningen niet door geweld om het leven gekomen

Het minderjarige meisje dat maandag dood werd gevonden in een pand aan de Plutolaan in Groningen, is niet door geweld om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het meisje was de avond voor haar dood nog betrokken bij een vechtpartij in een woning aan de Hippocrateslaan. Volgens de politie heeft ze daarbij geen verwondingen opgelopen die haar dood hebben veroorzaakt.

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Het meisje werd maandagochtend 19 oktober dood gevonden in een pand van een zorglocatie aan de Plutolaan. De avond daarvoor was ze in een woning aan de Hippocrateslaan, waar volgens de politie een vechtpartij tussen meerdere personen uitbrak.

De politie heeft onderzocht of het geweld een rol heeft gespeeld bij haar overlijden. Dat blijkt niet het geval. Volgens de politie heeft het meisje tijdens de vechtpartij "geen letsel opgelopen, dat heeft geleid tot haar dood".

Meisje verbleef op zorglocatie

Volgens Dagblad van het Noorden ging het om een 15-jarig meisje dat onder toezicht stond van Jeugdbescherming Noord en op een locatie voor begeleid wonen verbleef. De directeur van jeugdhulpverlener La Hacienda vertelde eerder dat het meisje bij een vriend was geweest, waar ze betrokken raakte bij een heftig en gewelddadig incident.

Medewerkers van La Hacienda, dat de zorglocatie aan de Plutolaan gebruikt, hebben volgens de directeur die avond nog met het meisje gesproken. De volgende ochtend werd ze dood aangetroffen.