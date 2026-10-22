OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie: overleden meisje Groningen niet door geweld om het leven gekomen

Ongeluk

Vandaag, 15:42

Link gekopieerd

Het minderjarige meisje dat maandag dood werd gevonden in een pand aan de Plutolaan in Groningen, is niet door geweld om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het meisje was de avond voor haar dood nog betrokken bij een vechtpartij in een woning aan de Hippocrateslaan. Volgens de politie heeft ze daarbij geen verwondingen opgelopen die haar dood hebben veroorzaakt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het meisje werd maandagochtend 19 oktober dood gevonden in een pand van een zorglocatie aan de Plutolaan. De avond daarvoor was ze in een woning aan de Hippocrateslaan, waar volgens de politie een vechtpartij tussen meerdere personen uitbrak.

De politie heeft onderzocht of het geweld een rol heeft gespeeld bij haar overlijden. Dat blijkt niet het geval. Volgens de politie heeft het meisje tijdens de vechtpartij "geen letsel opgelopen, dat heeft geleid tot haar dood".

Meisje verbleef op zorglocatie

Volgens Dagblad van het Noorden ging het om een 15-jarig meisje dat onder toezicht stond van Jeugdbescherming Noord en op een locatie voor begeleid wonen verbleef. De directeur van jeugdhulpverlener La Hacienda vertelde eerder dat het meisje bij een vriend was geweest, waar ze betrokken raakte bij een heftig en gewelddadig incident.

Medewerkers van La Hacienda, dat de zorglocatie aan de Plutolaan gebruikt, hebben volgens de directeur die avond nog met het meisje gesproken. De volgende ochtend werd ze dood aangetroffen.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.