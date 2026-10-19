Meisje overleden in pand Jeugdbescherming Groningen

Een meisje is maandagochtend dood aangetroffen in een pand van jeugdzorginstelling La Hacienda in Groningen. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze onderzoek doet naar wat er is gebeurd. Alle scenario's staan daarbij nog open, aldus een woordvoerder. Volgens De Telegraaf gaat het om een 15-jarig meisje dat die avond ervoor betrokken was bij een geweldsincident.

Het meisje stond onder toezicht van Jeugdbescherming Noord, aldus de krant. Ze woonde in een pand aan de Plutolaan, dat door jeugdhulpverlener La Hacienda wordt gebruikt voor begeleid wonen.

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'Gewelddadig incident'

Directeur Hilbrand Bijleveld van La Hacienda zegt tegen De Telegraaf dat het meisje zondagavond bij een vriend aan de Hippocrateslaan was. Daar raakte ze betrokken bij een "heftig, gewelddadig incident", aldus Bijleveld. "Het meisje is door ons opgehaald. We hebben ook nog met haar gezeten. Ze was aanspreekbaar. Vanochtend bij het wekken werd ze dood aangetroffen."

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een correspondent ter plaatse meldt dat de Forensische Opsporing bij het pand aanwezig is.