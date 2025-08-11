Drama op N355: drie mensen overleden bij frontale botsing bij Grijpskerk

Hulp mocht voor drie slachtoffers van het ongeval op de N355 helaas niet meer baten. De inzittenden van twee auto's zijn ter plekke overleden na een frontale botsing. Dat meldt de politie. Het gaat om twee mannen van 62 en 73 jaar uit de gemeente Westerkwartier en een 50-jarige vrouw uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur op de Friesestraatweg. Twee voertuigen kwamen daar frontaal met elkaar in botsing. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Alle drie de inzittenden overleden op de plek van het ongeval, aldus de politie.

Hond vermist

Een correspondent ter plaatse meldt dat ook de dierenambulance is opgeroepen. In een van de auto's zat een hond. Direct na het ongeval werd het dier opgevangen door een omstander. Toen die persoon de klep van zijn auto opende, wist de hond echter te ontsnappen. De viervoeter is nog altijd niet teruggevonden.

De weg is volledig afgesloten tussen Grijpskerk en Visvliet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.