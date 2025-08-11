Meerdere ernstig gewonden na frontale botsing op N355 in Grijpskerk

In het Groningse Grijpskerk zijn maandagochtend bij een ongeval op de N355 meerdere ernstig gewonden gevallen. Dat meldt de politie. De weg tussen Grijpskerk en Visvliet is volledig afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 09.00 uur op de Friesestraatweg. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen.

Een correspondent ter plaatse meldt dat ook de dierenambulance aanwezig is. In een van de auto's zou een hond hebben gezeten. De viervoeter zou tijdens de hulpverlening zijn weggerend en nog niet zijn gevonden.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.