Man (20) uit Uithuizen overleden bij instorting schuur Bellingwolde

De man die zaterdag omkwam bij de instorting van een schuur in het Groningse Bellingwolde is een 20-jarige inwoner van Uithuizen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur aan de Hamsterweg in de gemeente Westerwolde.

Ten tijde van de instorting waren vier mensen in de schuur aanwezig. Zij zijn allemaal uit het pand bevrijd. Voor de jonge man uit Uithuizen kwam de hulp te laat; hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een ander persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.