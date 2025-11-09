Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (20) uit Uithuizen overleden bij instorting schuur Bellingwolde

Man (20) uit Uithuizen overleden bij instorting schuur Bellingwolde

Ongeluk

Vandaag, 10:26

Link gekopieerd

De man die zaterdag omkwam bij de instorting van een schuur in het Groningse Bellingwolde is een 20-jarige inwoner van Uithuizen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur aan de Hamsterweg in de gemeente Westerwolde.

Ten tijde van de instorting waren vier mensen in de schuur aanwezig. Zij zijn allemaal uit het pand bevrijd. Voor de jonge man uit Uithuizen kwam de hulp te laat; hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een ander persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook

Schuur in Groningse Bellingwolde stort in: 1 dode
Schuur in Groningse Bellingwolde stort in: 1 dode

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.