Schuur in Groningse Bellingwolde stort in: 1 dode

Ongeluk

Vandaag, 18:46

In het Groningse Bellingwolde is zaterdag iemand omgekomen toen een schuur instortte. In het pand waren vier mensen aanwezig, een ander raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

De politie Groningen schrijft op X dat ze zaterdag rond 16.30 uur de melding kregen over een ingestorte schuur aan de Hamsterweg in Bellingwolde, gemeente Westerwolde. 'Ten tijde van de instorting waren vier personen in het pand aanwezig. Zij zijn uit het pand bevrijd. Voor één persoon mocht medische hulpverlening helaas niet meer baten. Deze persoon is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een ander persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.'

De politie is een onderzoek gestart.

