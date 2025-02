Graafmachine komt in sloot Woerdense Verlaat terecht, bestuurder overleden

Een noodlottig ongeluk in Woerdense Verlaat in de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop donderdagmiddag. De bestuurder van een graafmachine is overleden, nadat het voertuig kantelde en in een sloot terechtkwam.

De politie doet onderzoek op de plek van het ongeluk. Waarom de graafmachine kantelde en hoe de persoon precies is omgekomen, kunnen ze niet vertellen. Wel dat diegene ter plekke overleden is.

Tijdens het onderzoek van de politie is een witte tent om het lichaam heen geplaatst. Volgens een correspondent ter plaatse staat de familie van het slachtoffer vanaf een afstandje emotioneel toe te kijken.